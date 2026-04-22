Ô tô tải biển số TP.HCM cháy rụi cạnh Quốc lộ 1 22/04/2026 17:48

(PLO)- Ô tô tải biển số TP.HCM chở nhiều máy cắt cỏ bốc cháy ven Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, may mắn không có thương vong về người.

Ngày 22-4, Đội chữa cháy- cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị phối hợp cơ quan liên quan hoàn tất công tác giải tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy ô tô tải xảy ra ven quốc lộ 1 đoạn qua phường Ninh Hòa.

Ô tô tải bốc cháy cạnh Quốc lộ 1. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy về một vụ cháy ô tô tải ở sát Quốc lộ 1 thuộc tổ dân phố Đại Cát 1, phường Ninh Hòa.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 điều hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Ô tô bị cháy là xe tải loại nhỏ mang biển số TP.HCM, do ông Nguyễn Thiện Cường (ngụ phường 10, TP.HCM) sở hữu.

Thời điểm xảy ra cháy, trên xe chở một số máy cắt cỏ. Vụ cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn chiếc ô tô tải, may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an phường Ninh Hòa điều tra.