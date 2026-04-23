Công an Đắk Lắk triệt phá vụ án ma túy đặc biệt lớn, thu giữ gần 20 kg tang vật 23/04/2026 11:51

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá vụ án ma túy đặc biệt lớn. Số lượng ma túy lớn này có nguồn gốc từ Lào.

Ngày 23-4, sau buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin và tiến hành trao thưởng đột xuất cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống ma túy.

UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án. Ảnh: T.T

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 20-4, qua công tác nghiệp vụ, công an bắt quả tang Đặng Lưu Trần Phương (34 tuổi), thu giữ 60 gói nilon chứa ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, công an nhiều đêm mật phục trên các tuyến đường, xác định người đàn ông đưa ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công (31 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột).

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công, thu giữ gần 19 kg ma túy, một khẩu súng.

Để kịp thời khích lệ các chiến sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen, quyết định khen thưởng đột xuất số tiền 200 triệu đồng đối với các lực lượng tham gia chuyên án ma túy nói trên.

Tại buổi khen thưởng, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc mừng các chiến sĩ trong ban chuyên án.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Theo ông Mỹ, tội phạm ma túy rất manh động, liều lĩnh… gây nguyên hiểm, khó khăn cho lực lượng tham gia chuyên án. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, sự dấn thân, các đơn vị, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, triệt phá thành công chuyên án ma túy.

“Việc triệt phá chuyên án là minh chứng khẳng định lực lượng công an tỉnh luôn cống hiến, dấn thân vì sự bình yên của quê hương, đất nước”, ông Mỹ nói.