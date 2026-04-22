Công an ngăn cản kịp thời một thanh niên có ý định nhảy cầu 22/04/2026 16:51

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, ngăn cản một thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử.

Chiều 22-4, ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng công an xã vừa khuyên can, giúp một thanh niên từ bỏ ý định tự tử.

“Sau khi đón con trai trở về, người nhà của thanh niên đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hòa Phú” - ông Hiếu nói.

Công an khuyên can thanh niên có ý định tự tử. Ảnh: C.A

Trước đó, vào tối 21-4, Công an xã Hòa Phú nhận tin một thanh niên có ý định nhảy cầu Sêrêpốk (cầu 14, giáp ranh Đắk Lắk và Lâm Đồng) tự tử.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an xã Hòa Phú đã tiếp cận, khuyên can và liên hệ người nhà đón thanh niên về.

Trong thư cảm ơn, ông T - cha thanh niên, bày tỏ cảm kích trước việc các chiến sĩ Công an xã Hòa Phú kịp thời ngăn chặn hành vi dại dột của con trai, giúp cháu từ bỏ ý định tiêu cực.

“Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an. Chúc các anh sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ" - trích thư của ông T.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, thời gian qua vẫn có tình trạng một số người dân từ nơi khác tìm đến cầu 14 tự tử. Đoạn sông qua cầu 14 khá sâu, nước chảy xiết nên việc cứu hộ, cứu nạn rất khó khăn, nguy hiểm.

UBND xã Hòa Phú đã lắp đặt camera an ninh, trang bị sẵn áo phao cứu sinh trên cầu và thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, hạn chế tình trạng nêu trên.