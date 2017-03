Giám đốc phòng giao dịch Agribank “mất tích” cùng 17 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu ông Nguyễn Văn Hưng, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi (trụ sở ở quận 1) đã đến công an phường Đa Kao, quận 1 trình báo thông tin vụ việc.

Theo trình báo của ông Hưng, khoảng 8 giờ 30 sáng 30-1, ông Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là giám đốc phòng giao dịch Hoà Hưng (trụ sở ở quận 3) thuộc chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi, yêu cầu một nhân viên là Phú Minh Hoà cùng đi ra ngoài giao dịch. Ông Quang yêu cầu tài xế Nguyễn Đình Công chở đến chi nhánh Agribank ở đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 để rút tiền. Tại đây ông Quang yêu cầu nhân viên ở chi nhánh này xuất số tiền 17 tỷ đồng. Sau khi rút tiền xong, ông Quang cùng với ông Hoà và ông Công bỏ tiền lên xe chuyên dụng, và kêu tài xế Công chở về phòng giao dịch Hoà Hưng.

Tuy nhiên trên đường đi ông Quang đã yêu cầu tài xế Công quay lại ngân hàng Shinhanbank ở đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao quận 1, với lý do là để đổi sang tiền Euro. Khi đến nơi, ông Quang yêu cầu ông Công và ông Hoà cứ về phòng giao dịch, khi nào ông Quang đổi tiền xong thì sẽ kêu hai người này quay lại đón.

Theo trình báo, thì mãi đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày 30-1, ông Nguyễn Văn Hưng phó giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi chờ mãi vẫn không thấy ông Quang đem tiền về, ngoài ra gọi điện thoại cho ông Quang thì không liên lạc được. Do đó đến đêm cùng ngày ông Hưng đã đến công an trình báo.

Từ thông tin trình báo của ông Hưng, công an phường Đa Kao đã chuyển thông tin đến công an quận 1, và trước tính chất của vụ việc, hiện PC46 công an TP.HCM điều tra. Đến nay công an TP.HCM đã mời những người có liên quan đến để ghi lời khai, đồng thời khẩn trương truy tìm ông Quang.