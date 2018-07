Giang hồ Thanh Hóa ra Hải Phòng bắt cóc con nợ

Ngày 6-7, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Văn Bình (24 tuổi), Nguyễn Đình Thế (26 tuổi), Quách Công Huy (19 tuổi, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm nghi can này bị bắt giữ vì đã tham gia thực hiện vụ bắt cóc con nợ là anh Hoàng Văn Hữu (26 tuổi, trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) từ Hải Phòng đưa về Thanh Hóa đánh đập, giam giữ, ép ghi giấy nợ số tiền hơn 200 triệu đồng.



Hai nghi can trong nhóm bắt cóc con nợ bị bắt giữ

Liên quan tới vụ án này, còn ba nghi can khác gồm Lê Doãn Thực (30 tuổi), Phạm Văn Hải (29 tuổi) và Quách Công Hơn (29 tuổi, cùng trú Thanh Hóa) đang bỏ trốn, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với Công an Thanh Hóa truy bắt.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4-2018, anh Hoàng Văn Hữu cùng người anh ruột từ Thanh Hóa ra huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm thợ sơn bả cho một công trình xây dựng. Trước đó, anh Hữu có vay nợ của nhóm chuyên cho vay nặng lãi ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) do Quách Công Hơn cầm đầu.

Ngày 10-6, Hơn dẫn theo năm đàn em thuê xe từ Thanh Hóa ra huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để tìm bắt anh Hữu đòi nợ. Sáng 11-6, nhóm Hơn phát hiện anh Hữu đi cùng bạn gái tại huyện Thủy Nguyên. Nhóm Hơn đã tiếp cận dùng dao khống chế, đe dọa ép anh Hữu lên ô tô đưa thẳng về Thanh Hóa.

Nhóm Hơn đã đánh đập, ép anh Hữu phải viết giấy nợ số tiền 210 triệu đồng, hẹn trong ba ngày phải trả đủ. Sau đó, Hơn chỉ đạo Bình đưa anh Hữu về một nhà nghỉ ở huyện Thạch Thành giam giữ, chờ gia đình nạn nhân mang tiền tới trả.

Đến chiều 13-6, khi thấy gia đình anh Hữu đã thu xếp được 50 triệu đồng để trả, Hơn chỉ đạo đàn em thả anh Hữu về với yêu cầu trong ngày phải thu xếp đủ 100 triệu đồng trả cho Hơn, số tiền còn lại cho nợ sang tháng sau. Tối cùng ngày anh Hữu đã mang số tiền 60 triệu đồng nộp cho nhóm giang hồ này.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình anh Hữu, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vào cuộc điều tra, xác định nhóm giang hồ bắt cóc anh Hữu chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trong đó có nhiều đối tượng bất hảo, có tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Công an Thủy Nguyên đã thực hiện bắt khẩn cấp ba nghi can, đồng thời, vận động ba nghi can đang bỏ trốn ra đầu thú.