Giết người tình rồi định nổ mìn tự sát

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Đào Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nhân chính là nghi can đã ra tay sát hại bạn gái là VTND (31 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán) để cướp tài sản.

Xác chết lõa thể dưới ao

Trước đó, ngày 16-7, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin người dân phát hiện một thi thể nữ dưới ao nhà ông VMP (xã Ngọc Định, Định Quán) chết trong tình trạng không mặc quần áo. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị VTND (con ruột ông P.). Làm việc với công an, ông P. cho biết do gia đình kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách nên mọi người trong nhà thường xuyên vắng, chỉ một mình D. ở nhà.

Thi thể nạn nhân được phát hiện đã phân hủy. CMND của nghi can Đào Trọng Nhân. Ảnh: CTV

Khi về nhà, không thấy D. đâu, ông P. gọi điện thoại cho con thì một giọng nam xưng là bạn trai của D. và cho biết hai người đang đi chơi xa. Sau khi phát hiện xác của D., người nhà tiếp tục gọi điện thoại vào số máy của D. thì đầu dây bên kia vẫn giọng nam trả lời: “D. đang đi chơi, không muốn nói chuyện trực tiếp với ai”. Một thông tin quan trọng từ gia đình cung cấp là D. thường đeo nhiều nữ trang có giá trị trên người nhưng lúc vớt xác chỉ còn duy nhất vòng vàng đeo chân. Cơ quan điều tra nhận định rất có thể đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Qua sàng lọc thông tin, nạn nhân quen bạn trai tên Đào Trọng Nhân nhưng không rõ lai lịch. Mở rộng điều tra, công an nắm được thông tin mấy ngày trước Nhân cùng một số người bạn đến xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) nhậu và hát karaoke. Khi thanh toán, Nhân đưa chiếc nhẫn vàng thế chấp nhưng chủ quán không đồng ý.

Sau nhiều ngày đeo bám, ngày 13-8, phát hiện Nhân đang ẩn náu tại nhà người quen ở thị trấn Madagui (huyện Đạ Oai, Lâm Đồng), công an địa phương tiến hành vây bắt. Tuy nhiên, Nhân đã nhanh chân lẩn trốn. Tối cùng ngày, nhận được tin nghi can xuất hiện tại ấp Hòa Thuận (xã Ngọc Định, huyện Định Quán), công an liền bao vây tóm gọn.

Định giết thêm người rồi tự vẫn

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận giữa Nhân và D. có quan hệ tình cảm yêu đương hơn một năm nay. Một buổi tối cuối tháng 6-2003, Nhân đến nhà và biết D. ở nhà một mình nên Nhân ngủ lại. Đêm đó, hai người có quan hệ tình dục với nhau. Rạng sáng hôm sau, khi thức giấc Nhân hỏi bạn gái về cái thai mới được hơn một tháng thì D. trả lời sẽ phá thai vì cho rằng: “Nhân còn con nít, chưa thể làm cha được”. Vì sợ D. phá thai xong không gì ràng buộc sẽ bỏ rơi Nhân nên Nhân không chấp nhận dẫn đến cãi nhau. Bực tức, Nhân xông vào siết cổ người yêu đến chết. Sợ bị mọi người phát hiện, Nhân kéo xác nạn nhân xuống ao phía sau nhà để phi tang. Thấy thi thể của D. nổi lên, Nhân lấy một thanh sắt nặng 30 kg để đè xác nạn nhân. Sau đó Nhân lột lấy nhẫn vàng, điện thoại di động Nokia cùng hơn 10 triệu đồng và chiếc xe của nạn nhân.

Nhân nghi việc D. muốn phá thai là do bạn gái tên Mai (ngụ huyện Định Quán) chơi thân với nạn nhân tác động. Nghĩ vậy, Nhân mang theo mã tấu phóng xe máy đến nhà Mai với ý định giết Mai cho hả giận rồi tự vẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, Nhân nhìn thấy đứa con nhỏ của Mai đang chơi ngoài hiên nên động lòng trắc ẩn “giết mẹ nó thì ai nuôi đứa trẻ”. Nghĩ vậy, Nhân quay về rồi lẩn trốn nhưng vẫn liên tục nhắn tin đe dọa Mai: “Tao sẽ giết mày rồi tự vẫn”.

Sau một thời gian lẩn trốn ở Tây Ninh, TP.HCM và Lâm Đồng, Nhân quay về Định Quán với mục đích tìm gặp Mai để “nói chuyện phải quấy”. Tuy nhiên, kế hoạch giết người của Nhân chưa kịp thực hiện thì cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Nhân, công an thu giữ hai gói thuốc nổ, hai kíp nổ điện. Nhân khai định mang thuốc nổ đến trước mộ của người tình rồi cho nổ để tự vẫn.

VĂN NGỌC