Hai thanh niên nhảy kênh khi thấy công an truy quét người nghiện

8h20, lực lượng công an, dân phòng tuần tra, truy quét người nghiện gần trụ sở công an phường 13 (quận 8) trên đường Bến Bình Đông. Đang lúi húi trong hẻm, thấy bóng lực lượng chức năng, hai thanh niên bất ngờ tháo chạy, trèo qua lan can, nhảy xuống kênh Tàu Hủ.

Bơi tới giữa dòng kênh, một thanh niên chới với. Nhiều người trên bờ ném phao và nhảy xuống cứu vớt. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn cố bơi qua bên kia và bị nước cuốn chìm hẳn, mất tích. Người còn lại bơi được qua bờ bên đường Võ Văn Kiệt (quận 5), bỏ chạy.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn, Cảnh sát PCCC TP HCM có mặt hiện trường triển khai tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Nhiều người dân đứng xem hai bên bờ kênh, trên cầu Chà Và khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Sự việc gây ùn tắc hai bên bờ kênh. Ảnh:An Nhơn

Đến 10h20, thi thể người này được tìm thấy và kéo lên bờ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý. Trên người thanh niên khoảng 30 tuổi này không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một ống kim tiêm và 40.000 đồng.

Ngày 5-12, TP HCM đồng loạt ra quân truy quét người nghiện. Trong ngày đầu tiên, đã có cả trăm người dương tính với ma túy được đưa vào hai Trung tâm tiếp nhận xã hội Bình Triệu (Bình Thạnh) và Nhị Xuân (Hóc Môn).

Theo An Nhơn (VNE)