Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh 22/04/2026 09:02

(PLO)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Ngày 22-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ).

Bà Võ Thị Hồng Loan (giữa) tại phiên phúc thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo ghi nhận của PV, bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và bà Lê Thị Hồng Phượng, ông Võ Thành Nhiêu cùng luật sư đại diện đều có mặt tại phiên tòa. Ông Võ Thành Nhiêu do sức khoẻ không tốt đã ngồi xe lăn đến để tham dự phiên tòa.

Phía bên ngoài, YouTuber, TikToker đã tập trung đông ở cổng tòa từ trước giờ xét xử phúc thẩm. Lực lượng công an, bảo vệ phải túc trực để giữ an ninh trật tự.

Tại phần thủ tục, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đại diện UBND Cầu Kiệu, TP.HCM - kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng UBND Phú Nhuận (cũ) - vắng mặt.

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ ấn định sau.

Bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại tòa phúc thẩm. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, vào tháng 6-2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM từng mở phiên xét xử nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 1-2025, TAND TP.HCM tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu là hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền thừa kế.

Tuy nhiên, tòa nhận định bà Nhung có công sức đóng góp trong quá trình chăm sóc gia đình và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh trong lúc ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lúc ông đau bệnh. Cấp sơ thẩm tuyên bà Nhung được hưởng 15% di sản, căn cứ theo Án lệ 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 BLDS về lẽ công bằng.

Sau phiên sơ thẩm, bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu đều có đơn kháng cáo.

Trong đó, bà Hồng Loan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không cho bà Nhung hưởng 15% di sản bởi những di sản này được tạo lập khi bà Nhung không còn sống chung với cha của bà.

Bà Loan cho rằng tòa sơ thẩm viện dẫn Án lệ 05/2016/AL là vượt quá phạm vi vụ kiện (tranh chấp hàng thừa kế) và việc bị nguyên đơn xúc phạm, phân biệt đối xử tại tòa khi gọi bà là con nuôi, con không hợp pháp.

Bà Hồng Nhung kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan; xác định các tài sản nhà, đất số 05 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng (con gái bà Nhung).

Bà Nhung cũng đề nghị cấp phúc thẩm xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng thừa kế toàn bộ di sản cố nghệ sĩ.