Khởi tố 2 nhân viên gác chắn vụ lật tàu ở Thanh Hóa

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều nay (25-5), người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai nhân viên gác barie trong vụ lật tàu nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở Thanh Hóa.



Vụ lật tàu nghiêm trọng ở Thanh Hóa khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Theo đó, Quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ở trạm gác barie là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi), cùng ngụ ở thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360, Bộ Luật hình sự.

Công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với hai bị can này để phục vụ điều tra.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, vào khoảng 0g30 ngày 24-5, tàu khách SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc –Nam khi đến khu gian thuộc Khoa Trường (Trường Lâm, Tĩnh Gia) thì xe tải mang BKS 37C - 151.38 do anh Hồ Sỹ Nam (34 tuổi), ngụ ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An điều khiển băng qua đường sắt.

Bất ngờ tàu SE19 đã đâm trực diện, hất tung xe tải này bay xuống ruộng, còn đầu tàu hỏa thì văng khỏi đường day, kéo theo 6 toa khác cũng bị lật. Lúc này trên tàu có khoảng 400 hanh khách (chủ yếu khách du lịch), trong đó có khoảng 40 hành khách nước ngoài.



Vụ lật tàu đã được thông tuyến Bắc -Nam từ chiều qua. Công tác khắc phục sự cố, sửa chữa những toa bị rơi xuống ruộng được tiến hành khẩn trương.

Ngay sau khi vụ tai nạn, xảy ra các cơ quan chức năng đã đến hiện trường tham gia giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong các toa tầu, trong đó có 2 lái tàu là ông Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi), ngụ ở Thanh Lương, quận Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi), ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tử vong tại chỗ còn tài xế xe khác bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức cũng nhiều người khác bị thương.

Sau sự cố, các ngành chức năng vào cuộc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố cho đến khoảng 14 chiều ngày 24-5, tuyến đường sắt Bắc –Nam đã được thông suốt trở lại. Đồng thời Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành tạm giữ hai nhân viên gác chắn barie để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn lật tàu nghiêm trọng.