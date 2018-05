Khởi tố kẻ ngáo dùng dao khống chế nữ nhân viên tại Huế

Trưa 31-5, Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Ngô Thanh Tĩnh (trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội bắt giữ người trái pháp luật.



Ngô Thanh Tĩnh tại cơ quan công an.

Tĩnh đã có hai tiền án là buôn bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng ngày 29-5, Ngô Thanh Tĩnh có biểu hiện ngáo đá xông vào Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên-Huế.

Tại đây, nam thanh niên này la hét rồi đi vào phòng bảo vệ của công ty này quậy phá. Khi thấy có nhiều người tụ tập trước trụ sở công ty, đối tượng này dùng dao khống chế nữ nhân viên tên Huỳnh Thị C.Ph. hiện làm việc tại phòng quản lý xây dựng cơ bản của công ty này.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã điều động nhiều lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an phường Phường Đúc, cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để giải cứu con tin.

Đến 8 giờ 50, công an đã áp sát, khóng chế Tĩnh đưa lên xe dẫn về trụ sở.