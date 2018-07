Khởi tố người phụ nữ lừa 'chạy' vào Học viện Quân y

Ngày 8-7, tin từ cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thu Hà (30 tuổi, trú khối Lam Sơn, huyện Nam Đàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hồ Thị Thu Hà.

Thời gian qua, Hà công việc không ổn định nhưng khoe khoang rằng bản thân quen biết rộng, có thể "chạy" được cho các học sinh vào Học viện Quân y, đi du học nước ngoài.



Hà biết chị Võ Thị S. và bà Văn Thị T. (cùng trú thị trấn Nam Đàn) có con cần đi học và đi du học nên đến hứa lo được cho hai cháu vào Học viện Quân y (Hà Nội) và đi du học Úc.

Bằng thủ đoạn trên Hà đã chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng. Sau khi cầm được tiền Hà bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 5-2018, chị S. làm đơn trình báo lên Công an huyện Nam Đàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hà đang sinh sống ở phường 7 (quận 5, TP.HCM). Tổ công tác của Công an huyện Nam Đàn đã lên đường vào TP.HCM bắt và di lý Hà về phục vụ điều tra. Lúc này Hà khai đã tiêu xài hết tiền.