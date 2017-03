Khởi tố 'ông trùm' ma túy nổ súng chống trả công an

Liên quan đến vụ nổ súng chống lại công an xảy ra tại Lạng Sơn, chiều 29-4, CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Bá Đức (34 tuổi, hiện đang trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.



Sau hơn 4 giờ đồng hồ truy bắt, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã khống chế được Trần Bá Đức (ảnh nhỏ)

Trước đó, chiều 29-4, phát hiện chiếc ô tô bốn chỗ hiệu Mazda 3 mang BKS 12A-062.91 do Đức cầm lái đang lưu thông theo hướng quốc lộ 1A - thị trấn Hữu Lũng, tổ công tác CSGT (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, Đức đột ngột tăng tốc, phóng xe bỏ chạy. Mặc cho lực lượng CSGT dùng loa yêu cầu dừng xe, đối tượng vẫn ngoan cố lao vào khu vực dân cư của thị trấn Hữu Lũng (Hữu Lũng, Lạng Sơn) hòng trốn thoát.

Do chạy với tốc độ cao, khi đến đường Xương Giang thì ô tô của Đức bị lật. Ngay lập tức, đối tượng bò ra khỏi xe rồi trốn vào một nhà dân gần đó để ẩn nấp.

Manh động hơn, biết hành vi của mình bị bại lộ, Đức đã điên cuồng xả súng chống lại lực lượng công an.

Trước tình thế cấp bách, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động hàng trăm chiến sĩ tổ chức vây bắt đối tượng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế được Trần Bá Đức.

Lực lượng chức năng thu giữ một súng K54 trong đó có năm viên đạn (một viên đã lên nòng), một khẩu súng colt, 2,5 kg các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, bốn thanh kiếm, năm điện thoại di động, một máy tính bảng và hơn 21 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Bá Đức, công an tiếp tục thu giữ ba khẩu súng cùng 163 viên đạn, hai quả lựu đạn, bốn bánh và năm túi nghi là ma túy, 500 viên nén nghi ma túy tổng hợp, một bộ khuôn ép ma túy, 800 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tích cực điều tra làm rõ vụ án.