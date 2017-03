Mạo danh Chi cục ATVSTP để bán tài liệu

Theo ông Việt, người mạo danh Chi cục ATVSTP TP.HCM là bà Trịnh Hoài An, nhân viên Công ty Sách Việt Luật. Bà Hoài An đã bán năm quyển tài liệu ATVSTP với giá 395.000 đồng/quyển, mỗi quyển kiếm lời được 120.000 đồng. Ông Việt yêu cầu bà Hoài An ngưng ngay việc mạo danh nhân viên của Chi cục.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, một số doanh nghiệp thực phẩm phản ánh có người mạo danh Chi cục ATVSTP TP.HCM kêu gọi tập huấn kiến thức ATVSTP. Sau khi đăng ký, người tham gia tập huấn sẽ được bán quyển tài liệu ATVSTP với giá 395.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến Chi cục ATVSTP TP.HCM để tập huấn, doanh nghiệp mới biết đã bị lừa.

TRẦN NGỌC