Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, đâm bạn tử vong

Ngày 8-3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Ngô Công Lợi (29 tuổi, ngụ ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.





Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TIẾN DŨNG



Nhà nạn nhân Trọng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, Lợi và anh Nguyễn Ngọc Trọng (34 tuổi, ngụ ấp Xây Dựng, xã Giang Điền) là bạn bè chơi với nhau, tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai thường xảy ra cự cãi nhau do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-3, giữa Lợi và anh Trọng xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau ngay gần nhà anh Trọng. Trong lúc đánh nhau, Lợi dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm ba nhát vào bên sườn trái của Trọng khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Trọng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Lợi đã bỏ chạy về nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom kết hợp với Công an xã Giang Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi can. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Lợi đã bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.