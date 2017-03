Máy bay quân sự rơi ở Bình Định khi đang diễn tập

Xác chiếc máy bay đã làm sập mái hiên nhà ông Nghĩa. Mặc dù hai vợ chồng ông đang có mặt trong nhà nhưng rất may ông Nghĩa chỉ bị thương nhẹ do bị gạch văng trúng.



Hai chiến sỹ có mặt trên máy bay đã kịp thời bung dù đáp xuống QL 19 an toàn.



Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Công an và Quân sự huyện An Nhơn đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường đợi đơn vị C40 đến giải quyết.

Theo Vĩnh Thuận (KH&ĐS)