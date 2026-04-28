8 người cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo ở Campuchia 28/04/2026 15:50

(PLO)- Tám đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho các công ty thuê tài khoản để sử dụng giao dịch chuyển, nhận tiền từ các hoạt động phạm tội.

Chiều 28-4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tám đối tượng ngụ ở các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội rửa tiền.

Các bị can là Vũ Huy Anh (22 tuổi), Đoàn Việt Anh (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Lập (23 tuổi), Lê Bách Minh (23 tuổi), Lê Bảo Hoàng Minh (23 tuổi), cùng ngụ ở TP Hải Phòng.

Phạm Đình Phú (22 tuổi), ngụ ở phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm (18 tuổi), ngụ ở Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Hà Văn Cần (30 tuổi), ngụ thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Trước khi sang Camphuchia, tám đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty lừa đảo thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Các bị can bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “rửa tiền”. Ảnh: CANB

Theo đó, mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì những người này sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng.

Bước đầu Công an tỉnh Ninh Bình xác định có 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng lừa các nạn nhân tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh…

Với các thủ đoạn trên nhiều nạn nhân đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8-2025 đến tháng 11-2025, Cơ quan CSĐT phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng với tần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.