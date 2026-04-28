Bắt nhanh nhóm lừa đảo với chiêu bán tượng Phật Di Lặc bằng 'đồng đen' trị giá 300 tỉ 28/04/2026 14:03

(PLO)- Dàn cảnh “thử hàng” tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen” có khả năng làm vỡ kính, đông thủy ngân, nhóm 6 người đã lừa một người đàn ông ở An Giang giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc.

Ngày 28-4, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người bị tạm giữ, gồm: La Văn Phép (54 tuổi), Tống Hoàng Huy (52 tuổi), Nguyễn Bội Ngọc (37 tuổi), La Minh Huyên (32 tuổi, cùng trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang); Huỳnh Kim Long (62 tuổi, trú tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Nai). Liên quan vụ án, Công an cũng cho gia đình bảo lãnh La Thị Kim Phương (26 tuổi, trú tại xã Tri Tôn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long và Hiền sử dụng tài khoản mạng xã hội tên “Mỹ Duyên” và tiếp cận ông NĐK (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên). Cả hai giới thiệu, rao bán một tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen có khả năng làm vỡ kính và làm đông thủy ngân, với giá 300 tỉ đồng.

Ngày 18-4, nhóm này hẹn ông K. đến khu vực hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn) để “thử hàng”. Tại đây, nhóm đã phân vai chặt chẽ. Theo đó, Long điều hành chung, Hiền đóng vai chủ sở hữu tượng Phật, Phép đóng vai cha của Hiền và là "kỹ thuật viên" chính, Huy đóng vai chồng để tăng độ tin cậy. Còn Huyên và Ngọc đóng vai trò xe ôm, cảnh giới và trực tiếp cầm tiền tẩu thoát.

Nhóm dàn cảnh “tượng Phật đồng đen” lừa 300 triệu đồng ở An Giang.

Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền được xác định là chủ mưu cầm đầu.

Tại buổi “thử hàng”, lợi dụng lúc ông K. đang khấn vái, Phép nhanh tay tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn, gồm: kính vỡ và nhiệt kế có thủy ngân đông cứng. Thấy "phép màu" xảy ra đúng như lời đồn, ông K. tin tưởng đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền tại một quán cà phê, Huyên đã điều khiển xe máy tẩu thoát theo kế hoạch. Cả nhóm sau đó tập trung tại khu vực Núi Cấm để chia tiền. Phát hiện bị lừa, ông K. đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ 5 người tại An Giang. Ngày 25-4, Long và Hiền bị bắt tại TP.HCM.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.