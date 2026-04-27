Khởi tố bị can xuất hóa đơn ‘gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P’ 27/04/2026 19:07

(PLO)- Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan việc xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Ngày 27-4, liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Biển (42 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) về tội mua bán trái phép hóa đơn

Theo thông tin ban đầu, vụ mua bán trái phép hóa đơn được phát hiện từ nguồn tin do Thuế tỉnh Cà Mau chuyển sang.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, hộ kinh doanh Vũ Biển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) bị phát hiện sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, gia công giết mổ heo với tổng số tiền hơn 2,894 tỉ đồng.

Từ dữ liệu ban đầu của vụ mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng xác minh và phát hiện thêm nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2023, hộ kinh doanh này còn xuất khống thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền 298 triệu đồng.

Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CACC

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho 7 chi nhánh, gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang, chi nhánh Bình Phước, chi nhánh 1 tại Kiên Giang, chi nhánh Bạc Liêu và chi nhánh Hậu Giang. Từ tháng 1 đến tháng 6.2023, tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỉ đồng. Lúc này chi nhánh Kiên Giang không còn, thay bằng chi nhánh Vĩnh Long và 6 chi nhánh còn lại.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau thì cơ sở Vũ Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm. Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu… Đặc biệt, hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy không có hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào; đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, đoàn kiểm tra còn phát hiện từ tháng 4.2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất thêm 20 hóa đơn khác, trị giá 298 triệu đồng, cho các chi nhánh Công ty C.P.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.