Ngăn chặn nhóm người TQ định lừa đảo bằng công nghệ cao

Trước đó qua tin báo của quần chúng và công tác nắm địa bàn, Công an quận 7 đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà 25 đường số 3, phường Tân Phong, quận 7. Tại đây, công an phát hiện, câu lưu 11 người Đài Loan - Trung Quốc không có khai báo tạm trú ở địa phương. Đồng thời, cơ quan công an thu giữ 33 modem, 18 điện thoại bàn, 11 máy tính hiệu Casino, năm máy tính xách tay, một máy in, một máy ghi âm...

Bước đầu nhóm người Trung quốc thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà trên, trang bị các máy móc để thực hiện kế hoạch lừa đảo bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, đang quá trình “xây dựng cơ sở” thì bị công an kiểm tra, chặn đứng kế hoạch.

TUYẾT KHUÊ