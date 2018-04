Nghi can thứ 3 nhóm cướp ngân hàng ở Tân Phú bị bắt

Ngày 11-4, Công an quận Tân Phú bắt Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - nghi can thứ ba trong vụ cướp Ngân hàng An Bình (ABBank) hôm 31-3.



Toàn bộ nhóm nghi can gồm Nam (ngoài cùng bên trái) Khải (ở giữa) và Khuê hiện đã bị Công an quận Tân Phú bắt. Ảnh CA.

Theo công an quận Tân Phú, vào ngày 11-4, Khuê đã đến trụ sở Công an quận Tân Phú để đầu thú. “ Ban đầu người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trùng khớp với lời khai của hai nghi can còn lại” – một cán bộ điều tra nói.





Tang vật của vụ cướp đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh CA.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, hai đồng phạm cướp ngân hàng cùng với Khuê là Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.



Theo điều tra, khoảng 13 giờ ngày 30-3, khi ngồi uống cà phê, Khải, Nam, Khuê bàn bạc rủ đi cướp ngân hàng. Để thực hiện, Nam chở Khải đi điều nghiên một số ngân hàng vắng, ít bảo vệ trông coi để cướp.

Khải và Khuê bàn tính là ngày 31-3 sẽ đi cướp. Để thực hiện, Khải đưa tiền cho Khuê và nói đi mua công cụ (ba lô, áo khoác, giày, găng tay). Khải có nhờ Nam tìm kiếm giúp một biển số giả để thay vào xe Exciter, Nam đồng ý và đem xe về tiệm của Nam để thay.

Khoảng 8 giờ sáng 31-3, cả nhóm gặp nhau. Nam dùng bình sơn đen phun lên biển số xe Exciter và giao lại cho Khuê điều khiển, riêng Nam lấy xe của Khải chạy đi. Khuê đưa cho Khải khẩu súng ngắn bắn đạn bi. Sau đó, cả hai mặc áo khoác, đeo khẩu trang

10 giờ sáng cùng ngày, Khuê điều khiển xe Exciter chở Khải đến trước Ngân hàng An Bình (283 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).

Khuê chạy xe lên vỉa hè và dừng lại, Khải tiến tới rút súng chỉ vào người bảo vệ và đẩy người này vào bên trong.

Lúc này, Khuê xuống xe cầm theo một ba lô đi vào trong sảnh thì thấy một thanh niên bỏ chạy ra nên kéo lại, ném ba lô vào quầy nhân viên. Cả hai đồng thanh hét to "Tất cả im lặng, bỏ tiền vào ba lô".

Bảo vệ thấy vậy tri hô "Cướp, cướp" nên người dân bên ngoài ngân hàng có đứng lại xem. Khuê và Khải thấy đông người sợ bị bắt nên bỏ ba lô lên xe tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an quận Tân Phú bắt Nam và Khải, riêng Khuê bỏ trốn.

Được biết trước khi thực hiện vụ cướp trên, một ngân hàng nhà nước rơi vào tầm ngắm nhưng do thứ Bảy nơi này đóng cửa nên nhóm cướp bỏ qua.