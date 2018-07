Người đàn bà 70 tuổi kêu người bắn nhân tình trẻ bị khởi tố

Liên quan đến vụ nổ súng khiến nam thanh niên trọng thương xảy ra vào cuối tháng 3-2018 tại phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), ngày 8-7, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Cảnh sát khám nghiệm, điều tra vụ nổ súng. Ảnh Nguyễn Tân.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh P. (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Anh P. Bị thương tích 36%.



Bà Hồng được xác định là nghi can chính trong vụ việc. Ngòai ra, đầu tháng 6-2018, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hồ Thanh Nhân (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là con trai bà Hồng) và Lê Đăng Quang (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) can tội giết người.

Theo đó, bà Hồng có quan hệ tình cảm với anh P. Dù cả hai chênh lệch đến 40 năm tuổi tác. Trước khi xảy ra vụ việc, cả hai mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Buồn bực vì chuyện tình cảm, bà Hồng tâm sự với con trai và nhờ tìm người "dằn mặt" tình nhân. Nhân sau đó thuê Quang dùng súng bắn anh P. với giá 300 triệu đồng.

Tối 14-3, anh P. về nhà thì Quang bám theo. Khi nạn nhân vừa mở cửa căn nhà trên phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) thì bị Quang bắn, gục ngay tại chỗ.

Hung thủ sau đó chạy về hướng cầu Sài Gòn vứt khẩu súng xuống sông rồi tẩu thoát. Nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Được biết, bà Hồng nguyên là thẩm phán TAND tối cao tại TP.HCM, đã hưu trí.

Cảnh sát sau đó vào cuộc nhanh chóng xác định được bản chất vụ án và bắt giữ những người có liên can.