Nhắc lại thù hận xưa trên bàn nhậu, thanh niên bị chém gục

Ngày 31-7, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết Nguyễn Công Tiến (20 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) đã ra đầu thú sau nhiều ngày trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Nguyễn Công Tiến

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ đêm 29-11-2017, Nguyễn Văn Giáp (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) cùng 3 người bạn nữa đến một quán ở thị trấn Tiên Kỳ để ăn nhậu.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày thì khách ra về hết, chỉ còn mình bàn của Giáp ngồi lại ở quán. Lúc này, nhân viên của quán đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa thì Tiến đi vào mua rượu.

Do có quen biết với Tiến từ trước nên một người trong nhóm Giáp gọi Tiến vào uống rượu “giao lưu”. Giáp nói trước đây Tiến uống rượu say, từng đạp ngã xe máy và còn đòi đánh Giáp. Từ đây, giữa hai bên bắt đầu xảy ra to tiếng.

Tiến bất ngờ đứng lên đi ra khỏi quán, ba phút sau, người này cầm con dao phay quay lại đâm vào bụng Giáp và chém thêm nhiều nhát.

Giáp sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tích của người này là 36%. Tiến trốn khỏi địa phương sau khi gây án.