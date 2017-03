Nhóm cướp nghiện “hàng đá” sa lưới

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã bắt giữ Lưu Văn Lộc (tự Đen), Nguyễn Văn Tùng (Bo “khùng”), Trần Văn Quy (Bành), Võ Trí Hiếu, Hồ Văn Hiếu (Hai “càng”) về hành vi cướp giật tài sản. Liên quan đến nhóm cướp này, Nguyễn Văn Cường (Cường “nhóc”) đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị can đều cư trú tại TP.HCM, nghiện ma túy đá và đều có tiền án về các tội cướp giật, lừa đảo.

Trước đó, từ những người bị hại trình báo và nguồn tin trinh sát nắm được, từ cuối năm 2013 tại các khu vực trung tâm TP.HCM, nhất là quận 3, quận 10 thường xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền, túi xách, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Phòng PC45 đã xác lập chuyên án, giao Đội Đặc nhiệm hình sự đấu tranh. Qua đó, xác định các vụ cướp có thể do băng nhóm của Lưu Văn Lộc (cư trú quận 10) thực hiện.

Lưu Văn Lộc (cầm đầu nhóm cướp) và phương tiện dùng gây án bị công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đầu tháng 8-2014, ban chuyên án đã bắt giữ được chín nghi can cùng tang vật gồm 11 xe máy, 11 ĐTDĐ, một hộp đựng nữ trang, một còng số 8 và 16 triệu đồng… Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp giật. Hầu hết sau khi cướp giật băng nhóm này đem “chiến lợi phẩm” đến chung cư Ngô Gia Tự để bán cho Cường “nhóc”.

Trước khi đi gây án, các đối tượng tập trung tại nhà của Dương Chí Cường (ở quận 5, hiện đang tại ngoại) để cùng nhau “đập đá”, sau đó chia thành từng tốp đi trên một xe máy rảo nhiều tuyến đường nhằm tìm “con mồi”, chủ yếu là phụ nữ để ra tay cướp giật tài sản. Nhóm của Lộc ngang nhiên cướp giật cả ngày lẫn đêm, ngay đường phố đông người qua lại. Nhiều lần nạn nhân tri hô, người dân truy đuổi khống chế thì chúng vứt xe lại bỏ chạy. Do chúng sử dụng xe biển số giả nên gây khó khăn cho công an trong quá trình xác minh, điều tra.

Đêm 30-7, Hiếu cùng với Hải (chưa rõ lai lịch) điều khiển hai xe máy chạy ngược chiều đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Kim, quận 10 thì phát hiện vợ chồng anh NVĐ đang dùng điện thoại iPhone 4S. Lập tức Hải áp sát giật ĐTDĐ của vợ chồng anh Đ. Trên đường tháo chạy, Hải tông xe máy vào xe taxi dừng bên đường té. Khi bị người dân hỗ trợ truy đuổi, Hải đã vứt lại xe ở hiện trường và nhảy lên xe Hiếu tẩu thoát.

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét thêm các đối tượng có liên quan, đồng thời xác định thêm những người bị hại để củng cố chứng cứ phạm tội của băng nhóm cướp giật này.

TUYẾT KHUÊ