Ôm hơn 600 triệu đồng thắng bạc ở casino về bị bắt

Bên trong một casino. Ảnh minh họa

Chiều 26-4, Biên phòng An Giang cho biết Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (An Giang) vừa khởi tố, bàn giao Cao Thanh Tuyền (ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) cùng 617 triệu đồng cho Công an TP Châu Đốc để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.



Chiều 20-4, tại biên giới, Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với cơ quan chức năng mời Tuyền về trụ sở để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tuyền mang trên người hơn 600 triệu đồng không khai báo. Nghi can khai nhận đã sang Casino 855 (xã Pung Xăng, huyện Prêycholasar, tỉnh Tà Keo, Campuchia) để đánh bạc và thắng hơn nửa tỉ đồng thì nghỉ chơi, khi mang tiền về Việt Nam thì bị bắt.