Phạt 4 chủ hàng có heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước

Ông Trần Tuấn Nhân, chủ của trên 170 con heo tiêm thuốc an thần và bơm nước có nguồn gốc từ tỉnh Bến Tre bị phạt 6 triệu đồng.



Dây niêm phong xe chở heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước có thể tháo dễ dàng. Ảnh: CTV

Bà Trần Lệ Lan cũng bị phạt 6 triệu đồng vì là chủ của hơn 110 con heo xuất xứ từ các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiêm thuốc an thần và bơm nước. Là chủ của gần 160 con heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước có nguồn gốc từ các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận và Trà Vinh.

Ông Trần Văn Hiếu cũng bị phạt 6 triệu đồng.



Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cũng bị Chi cục Thú y TP.HCM phạt 5,5 triệu đồng vì đưa 80 con heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước có nguồn gốc từ tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM giết mổ.

Theo ông Nguyên, lý do xảy ra thực trạng heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước bởi cơ quan thú y của một số tỉnh giao hẳn việc niêm phong xe vận chuyển heo cho thương lái. Chính vì vậy, trên đường vận chuyển thương lái mở dây niêm phong, tiêm thuốc an thần và bơm nước heo. Sau đó thương lái niêm phong lại rồi chở heo vào cơ sở ở TP.HCM để giết mổ.



Heo ngủ lỳ bì do bị tiêm thuốc an thần nên bị lôi đi. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tối 13-5, Chi cục Thú y TP.HCM và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM phát hiện 624 heo bị tiêm thuốc an thần và bơm nước bẩn trước khi đưa vào Xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong (Bình Thạnh, TP.HCM) để giết mổ.

Ông Nguyên cho biết thêm, Chi cục Thú y TP.HCM đã ra quyết định phạt ông Hàng Phú An, chủ cửa hàng thực phẩm Phú An (7 Đào Tấn, phường 5, quận 5, TP.HCM) trên 53 triệu đồng do kinh doanh thịt không kiểm dịch, bị ô nhiễm vi sinh.

Trước đó, sáng 30-4, Chi cục Thú y TP.HCM và PC49 Công an TP.HCM kiểm tra cửa hàng Phú An và phát hiện tại đây chứa hơn 640 kg thịt heo các loại, gần 230 kg xương heo, 75 kg thịt gà đông lạnh nhập khẩu, 15 kg chân gà đông lạnh nhập khẩu, hơn 30 kg sườn heo đông lạnh nhập khẩu, 110 kg thịt gà các loại không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Tất cả lô hàng nói trên không chứng từ, không giấy kiểm dịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy thịt, xương và sườn heo bị nhiễm khuẩn nên buộc phải tiêu hủy.