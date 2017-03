Phát hiện xác nam thanh niên dưới hồ đá

Ngày 8-11, trong lúc đi ngang qua khu vực hồ đá, trong làng ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc địa phận phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhiều sinh viên hốt hoảng phát hiện một thi thể nam nổi trên mặt nước. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an thị xã Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và đưa thi thể vào bờ.

Nạn nhân được xác định là Phạm Vũ Hiệp (22 tuổi, quê Bình Định). Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác trước khi bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

Một số người quen của nạn nhân cho biết Hiệp đang học nghề. Hai ngày trước không ai thấy Hiệp ở đâu nên bạn bè đã đi tìm nhưng không được. Đến sáng nay thì phát hiện thi thể nạn nhân trôi trên mặt hồ.