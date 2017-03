Rộ tin đồn bé trai 11 tuổi bị ‘bắt cóc’

Ngày 3-4, Thượng tá Trương Công Danh, Trưởng Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết: Công an đang thụ lý làm rõ hai nghi phạm Võ Thanh Giang và Lê Văn Tao chở cháu H. (11 tuổi, học sinh lớp 5) vào trưa 30-3 mà cháu cho là bị bắt cóc. “Bước đầu công an xác định đây là vụ chiếm đoạt xe đạp giữa đường nhưng bị đồn thổi là bắt cóc trẻ em” - ông Danh cho biết.

Trưa 1-4, trên tỉnh lộ 923 thuộc địa phận phường Trường Lạc, quận Ô Môn, người dân vây bắt hai thanh niên giao cho công an vì cho là hai người này bắt cóc trẻ em.

Người dân đồn thổi nhiều tình tiết ly kỳ: Khi cháu chạy xe trên đường thì bị đạp ngã, bị bắt bỏ lên xe máy chở đi. Chạy được khoảng 500 m, cháu tỉnh lại nhảy khỏi xe kêu cứu…



Cháu Hùng bị cho là bắt cóc trưa 1-4. Ảnh: A.Khánh

Công an xác định: Sự thật đây không phải là vụ bắt cóc mà Giang và Tao chỉ có ý định chiếm đoạt chiếc xe của cháu H. Hai người khai nhận: Khi hai người chạy xe máy trên đường thì gặp cháu H. chạy chiếc xe đạp bị hư. Cháu nhờ giúp đỡ nên Giang cho cháu đi nhờ xe. Tao lên chiếc xe đạp hư của cháu H. để Giang đẩy chiếc xe hư về nhà theo hướng dẫn của cháu.

Lúc này hai người nảy sinh ý đồ chiếm đoạt chiếc xe đạp, định đến chỗ vắng sẽ bỏ em xuống, lấy xe. Đang chạy trên đường thì một người quen thấy cháu H. ngồi sau xe người lạ liền tri hô là cháu bị bắt cóc, cháu nhảy khỏi xe bị trầy xước. Nghe tri hô, người dân xung quanh ào ra vây bắt hai thanh niên giao công an… “Đây là vụ công nhiên chiếm đoạt tài sản, công an tiếp tục xác minh, định giá chiếc xe đạp để có hướng xử lý Giang và Tao” - Đại tá Danh nói.

Gần đây qua Facebook, khắp nước rộ tin đồn trẻ em, thậm chí có thanh niên 17 tuổi bị bắt cóc gây hoang mang dư luận. Có trường ra thông báo cho phụ huynh phải “cảnh giác, cẩn thận...” khi đưa đón con đến trường; yêu cầu địa phương tăng cường an ninh nhưng khi công an vào cuộc thì chẳng có vụ bắt cóc nào. Những người phát tán tin đồn thì cho là nghe kể lại rồi cảnh báo nhưng cơ quan chức năng chưa mạnh tay xử lý những người phát tán tin nhảm nên nó lâu lâu lại xuất hiện.