Nhân viên điều phối xe bị hành hung tại cảng hàng không Buôn Ma Thuột 21/04/2026 15:38

(PLO)- Công an điều tra vụ hai người đàn ông hành hung nhân viên điều phối xe tại khu vực cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Ngày 21-4, thông tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của ông PAK (45 tuổi) về việc bị hành hung tại khu vực cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Một người đàn ông (bìa phải) khoác vai ông K liên quan vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Theo ông K, ông là nhân viên điều phối xe của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đức, Đắk Lắk.

Khoảng 18 giờ ngày 5-4, ông K chờ máy bay hạ cánh để điều phối xe cho khách. Lúc này, có hai người đàn ông lạ mặt đến khoác vai và nói với ông K "Ra đây, em hỏi cái này".

Theo ông K, do không rõ việc gì nên đã đi theo và bất ngờ bị hai người lạ đánh tới tấp vào vùng đầu. Sau khi hành hung ông K, hai người liên quan nhanh chóng rời đi. Nạn nhân bị choáng váng, đau đầu, phải nhập bệnh viện điều trị.

"Tôi không quen biết, không có mâu thuẫn gì với họ. Không hiểu sao họ lại hành hung tôi"- ông K nói.

Theo lãnh đạo của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đức, đơn vị được phép khai thác bãi xe và đưa đón khách tại cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Sau vụ việc ông K bị hành hung, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đức đã có đơn gửi lãnh đạo cảng hàng không Buôn Ma Thuột và lực lượng an ninh của sân bay.