Xác minh thông tin ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung nữ bác sĩ 21/04/2026 20:12

(PLO)- Công an phường Sài Gòn đang vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ca sĩ Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ tại nhà hàng trên địa bàn.

Ngày 21-4, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM xác nhận đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến việc ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) bị tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu xuất phát từ bài đăng trên trang cá nhân của ông PMT (bác sĩ thẩm mỹ tại TP.HCM), cho rằng Trung Quân Idol đã hành hung vợ ông là bà NTTh (bác sĩ) tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn.

Trên trang cá nhân, chồng của nữ bác sĩ đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh được cho là các vết thương của vợ. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung bài đăng, bà Th cùng một nhóm bác sĩ tham dự tiệc tại nhà hàng, nơi ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt. Khi buổi tiệc gần kết thúc, nam ca sĩ được cho là đã tiếp cận bà Th và đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng không được đồng ý. Sau đó, nhóm bạn đưa bà Th ra xe để ra về.

Bài viết cho rằng trong lúc này, nam ca sĩ đã không kiểm soát được hành vi và có hành động hành hung bà Th.

Cũng theo chia sẻ của ông T, vợ ông bị thương ở vùng mặt và tay, tinh thần hoảng loạn. Người này đồng thời đăng tải hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn xin lỗi từ phía Trung Quân Idol, trong đó có đề cập việc “say quá mất kiểm soát”. Ông cho biết đang tiến hành trích xuất camera an ninh, lập vi bằng để trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, trong ngày 20-4, Công an phường Sài Gòn đã đến nhà hàng nơi được cho là xảy ra vụ việc để xác minh. Tuy nhiên, phía bị hại không trình báo.

Hiện phía ca sĩ Trung Quân Idol và ông T chưa có phản hồi chính thức. Tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ cũng đã khóa tương tác sau khi xuất hiện thông tin tố cáo.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.