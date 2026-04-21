Va chạm với quả bóng lăn ra đường, người đi xe máy tử vong 21/04/2026 11:06

(PLO)- Trong lúc chơi bóng, bé trai 5 tuổi ở Vĩnh Long vô tình đá bóng lăn ra đường, đúng lúc một người điều khiển xe máy chạy đến va chạm với quả bóng, té ngã và tử vong.

Ngày 21-4, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ quả bóng lăn ra đường làm người đi xe máy té tử vong trên Tỉnh lộ 908.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 11 phút ngày 18-4, một bé trai khoảng 5 tuổi chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 (xã Tân Lược). Trong lúc chơi bé trai vô tình đá quả bóng lăn ra đường.

Đúng thời điểm này, ông NTH (50 tuổi) điều khiển xe máy chạy đến va chạm với quả bóng, dẫn đến mất lái và ngã xuống đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do chấn thương nặng nên đã tử vong vào sáng hôm sau.