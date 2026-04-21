Giả mạo cán bộ trại giam, 1 người lừa gần 200 triệu đồng 21/04/2026 10:42

(PLO)- Một người đàn ông vừa bị lừa 183 triệu đồng sau khi nghe cuộc điện thoại lạ của người tự xưng cán bộ trại giam Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 21-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc giả danh cán bộ trại giam trên địa bàn tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, anh NVĐ (ngụ Gia Lai) bị một người tự xưng tên “Dũng T20” (cán bộ Trại tạm giam T20, Công an tỉnh Gia Lai) lừa số tiền 183 triệu đồng.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ, tránh bị lừa đảo. Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 18-4, anh Đ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.4xx, tự xưng tên Dũng, cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam T20 thuê đưa máy đào vào tháo dỡ nhà cũ. Để tạo lòng tin, người này gửi hình ảnh trong khuôn viên đơn vị.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, "Dũng T20" nhờ anh Đ đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị và cung cấp số điện thoại một người tên "Dũng Đắk Lắk"- đơn vị cung cấp hàng.

Ban đầu, "Dũng T20" gửi ảnh chụp màn hình giả mạo đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng cho đơn vị cung cấp hàng và được báo thiếu tiền làm thủ tục xuất kho. Qua đó, người này nhờ anh Đ chuyển tiền hộ rồi đơn vị sẽ thanh toán sau.

Tin tưởng, anh Đ đã thực hiện hai lần chuyển khoản vào số tài khoản 100256947 (tên Doan Trung Thien) với tổng số tiền 183 triệu đồng. Tiếp đó, người bán hàng liên tục yêu cầu anh Đ chuyển thêm tiền vì ghi sai nội dung chuyển khoản.

Nghi ngờ, anh Đ xác minh thông tin từ người quen mới biết mình đã bị lừa.