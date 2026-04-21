Rắn dài 3 m lao vào khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk là hổ mang chúa 21/04/2026 16:35

(PLO)- Con rắn dài 3 m, lao vào khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk là rắn hổ mang chúa, có thể cắn chết người.

Ngày 21-4, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), xác nhận, đơn vị vừa thả sáu cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Hình ảnh con rắn lao vào khuôn viên bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nghĩa, trong số sáu cá thể được thả về tự nhiên, có một tê tê Java, bốn khỉ đuôi lợn và một rắn hổ mang chúa.

“Rắn hổ mang chúa được thả về rừng là con rắn dài 3 m mà bảo vệ và người dân bắt tại khuôn viên của Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là loại rắn cực độc, nếu cắn trúng người có khả năng gây tử vong", ông Nghĩa chia sẻ.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19-4, tại khu vực nhà giữ xe của Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, bất ngờ xuất hiện một con rắn dài 3 m, nặng khoảng 5 kg. Con rắn nhanh chóng di chuyển qua các lối đi và bò ra gần khu vực cổng của bệnh viện.

Sự việc khiến không ít người dân đến thăm, khám bệnh hoảng hốt. Một số người dân cùng bảo vệ của bệnh viện đã tìm cách vây bắt, ngăn rắn bò vào các tòa nhà của bệnh viện.

Sau vài phút, nhiều người đã khống chế, bắt được con vật này thành công để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Cá thể rắn hổ mang chúa lọt vào bệnh viện được thả về tự nhiên. Ảnh: K.L

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 3 đến 4 m, thậm chí có cá thể dài tới 6 m. Loài rắn này được xếp vào nhóm IB trong danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.