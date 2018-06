Sản xuất ma túy bằng thuốc sâu, hóa chất

“Mỗi viên thuốc đến tay dân chơi mấy trăm ngàn đồng nhưng Minh đổ sỉ cho dàn chân rết giá 80.000 đồng/viên. Các viên ma túy này ngoài gây nghiện thì nó còn có “tác dụng” là độc hại vô cùng vì thành phần làm ra nó có cả thuốc… trừ sâu!”. Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM), người trực tiếp phá vụ án sản xuất, mua bán ma túy khủng tại quận 12 cho hay.



Ông trùm bí mật

Xưởng này do Đặng Hoàng Minh (33 tuổi, quận Gò Vấp) cầm đầu và là đường dây sản xuất ma túy lớn thứ hai bị triệt phá tại TP.HCM sau đường dây của Văn Kính Dương gây chấn động dư luận trước đó.

“Qua các nguồn tin khi triệt phá tội phạm cướp giật đường phố và các biện pháp nghiệp vụ khác, chúng tôi nhận tin có một đường dây mua bán kiêm sản xuất, chế tạo ma túy ngay tại TP.HCM, nên anh em vào cuộc xác minh” - Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, kể chuyện.

Theo các nguồn tin, người sản xuất ma túy giao sỉ cho các đầu mối tin cậy và chẳng bao giờ lộ mặt, sau đó dàn chân rết tiếp tục đưa hàng qua nhiều tầng nấc mới đến tay các dân chơi.

Sau một thời gian truy vết, Thiếu tá Lành nắm được đầu mối, xác định nghi can Đặng Hoàng Minh (33 tuổi) là người cung cấp hàng cho các đầu mối. Xác minh các nguồn tin, trinh sát biết Minh nghỉ học từ năm 2008, có thời gian tự mở tiệm điện thoại tại nhà. Vóc dáng bảnh bao, sáng sủa, xài toàn đồ hiệu nên không ai nghĩ Minh nghiện nặng và là người sản xuất, mua bán ma túy.

Minh thuê một căn nhà rộng, kiên cố tại quận 12 với giá 16 triệu đồng mỗi tháng để làm nơi chế tạo, sản xuất ma túy. Căn nhà luôn trong trạng thái khóa cửa im ỉm và chỉ có hai người ra vào là Minh và Nguyễn Ngọc Vui, cùng ngụ quận Gò Vấp. “Nhà có cửa cuốn và cửa sắt. Minh chẳng mấy khi ở đó, toàn thuê khách sạn ngủ” - Thiếu tá Lành cho hay.



Công an đang thu giữ tang vật trong xưởng ma túy của Minh. (Ảnh do công an cung cấp) Đặng Hoàng Minh (ảnh nhỏ).









Máy móc, hóa chất dùng để sản xuất ma túy.

Cất lưới

Tối 31-5, khi Minh đi giao hàng cho khách, đặc nhiệm quyết định “cất lưới”.

“Liên tục đánh án, anh em đều đã thấm mệt nhưng khi báo tin cất lưới, các anh em khẩn cấp lên đường. Một nhóm canh bắt Minh, một nhóm phối hợp cùng PC47 giám sát Vui, một nhóm túc trực tại ngôi nhà Minh thuê làm nơi chế tạo ma túy” - Thiếu tá Lành kể.

20 giờ cùng ngày, Minh lấy xe rời khách sạn vừa tới đoạn đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) thì bị trinh sát đặc nhiệm ép xe, bắt giữ, sau đó tới khách sạn ở phường 8, quận Gò Vấp thu giữ hộp ma túy chứa 1.000 viên thuốc lắc giấu trong lỗ thông gió của nhà vệ sinh.

Tiếp tục truy xét tại “xưởng” ma túy ở quận 12, công an thu giữ khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp các loại. Hàng ngàn viên ma túy thành phẩm được đóng gói trong các thùng xốp. Ngoài ra còn có nhiều can nhựa chứa hóa chất, phụ gia, cân tiểu ly... để ép, chế tạo ma túy.

Thuốc lắc làm từ… thuốc trừ sâu

Minh khai nhận thuê căn nhà này để sản xuất, chế tạo ma túy rồi mang bán.

Minh mua thuốc lắc, ma túy và các phụ gia về xay nhỏ, pha trộn theo công thức riêng, sau đó chưng cất, loại bỏ tạp chất, ép khuôn chế tạo ra thuốc lắc, mang bán sỉ giá 80.000 đồng/viên. Và nguyên vật liệu để sản xuất thuốc lắc có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá rẻ mạt.

Minh khai nhận là học lỏm các “anh chị đi trước” nên bắt tay vào làm, vừa thỏa mãn cơn nghiện vừa có tiền tiêu xài.

“Lúc chúng tôi ập vào kiểm tra, căn nhà như một bãi rác, xô chậu, phẩm màu, hóa chất vương vãi khắp sàn nhà: Thuốc Tây, cồn, nhiều hóa chất không đọc được tên, có cả thuốc trừ sâu… Những viên thuốc đủ màu lăn lóc trên nền nhà bẩn. Số hóa chất này đã được gửi về Phòng Kỹ thuật hình sự để giám định” - trinh sát cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.