Tạm giam tài xế xe buýt chạy ẩu làm 5 người thương vong

Ngày 17-4, Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Hiện trường vụ tai nạn khiến hai nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, chiều 4-4, Dũng lái xe buýt Đông Bắc đã chạy ẩu, lấn làn đường đâm vào hai xe máy chạy người chiều khiến hai người tử vong, ba người bị thương.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 12 giờ 15 chiều 4-4, trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Nam Thái, huyện Nam Đàn), xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt của nhà xe Đông Bắc biển số 37B-000.95 do Dũng điều khiển, chạy tuyến huyện Đô Lương (Nghệ An) - TP Vinh tông hai xe máy chạy ngược chiều.



Vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy bị tử vong. Ba người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tai nạn cũng làm hư hỏng hai xe máy và đầu xe buýt.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Dũng đã đến công an huyện Nam Đàn trình diện.