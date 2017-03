Tên trộm gần 100 lượng vàng ở Bến Tre có đôi mắt lồi

Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra và truy tìm thủ phạm trộm gần 100 lượng vàng tại tiệm Kim Hải Hải tại thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam vào rạng sáng 19-4.



Công an điều tra hiện trường vụ trộm tiệm vàng. (Ảnh: tuoitre.vn)

Theo công an, khoảng 1 giờ 15 ngày 19-4 chị Huỳnh Thị Nhã Phương (32 tuổi, chủ tiệm vàng), đang ngủ ở lầu 2 thì nghe tiếng chuông báo động. Chồng chị Phương nghĩ là tiếng chuông báo động bên nhà ông bà nội (đối diện tiệm vàng) nên ra ngoài quan sát nhưng không thấy gì bất thường, quay trở lại phòng ngủ.



Thấy không an tâm, chị Phương bảo chồng xuống tầng trệt kiểm tra. Khi anh xuống tầng 1 thì thấy một nam thanh niên đứng nhìn vào. Người này vội trùm nón của áo khoác đang mặc che đầu, ôm ba lô nhảy từ lầu 1 xuống mái nhà bên hông rồi phóng xuống đất chạy thoát.

Khi tên trộm nhảy xuống mái nhà, hai người bán trái cây dưới đường nhìn thấy, tri hô…







Dấu KHH trên nữ trang của tiệm vàng.

Theo điều tra của công an, kẻ trộm đã lấy đi 10 lượng vàng 24 K; 85 lượng vàng 18 K. Tên này cao khoảng 1 m 60, da ngăm đen, mặt xương, mắt lồi.



Toàn bộ số vàng trang sức đều có dấu KHH của tiệm vàng Kim Hải Hải.

Công an tỉnh Bến Tre đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện thị trong tỉnh và tất cả tiệm vàng khi phát hiện nghi phạm hoặc vật chứng có ký hiệu trên thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre (PC45), địa chỉ 404D, đường Đồng Văn Cống, phường 7, TP Bến Tre. Điện thoại 0753.831037 hoặc 0984511594 gặp điều tra viên Nguyễn Tấn Đạt.