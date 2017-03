Thuê sát thủ bắn giám đốc vì ghen

Theo một lãnh đạo PC45 Công an TP Hải Phòng, ngay sau khi nhận được hồ sơ, tài liệu của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và C45 Bộ Công an cung cấp, các trinh sát đã xác minh và bắt giữ Nguyễn Văn Toàn tại Hải Phòng. Toàn được bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý. Thịnh bị bắt trước đó ở Lạng Sơn. “Người chồng trước của Lan tên Q. “Khấu”, một đàn em của Dung Hà. Sau khi ly hôn Lan, Q. “Khấu” đã hoàn lương. Riêng bị can Toàn chưa có tiền án, tiền sự gì ở Hải Phòng” - vị lãnh đạo PC45 thông tin. HẢI TUYỀN