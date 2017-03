Thưởng nóng vụ bắt hơn 2.500 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, chiều 10-12, Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an phường Phước Mỹ kiểm tra hành chính nhà riêng của Trần Thị Bích Hằng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Tại đây, công an bắt quả tang Hằng cùng Mai Nữ Lệ Quyên (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) đang giao dịch mua bán ma túy. Số ma túy thu giữ tại chỗ gồm 1.959 viên ma túy tổng hợp (dạng viên nén, hình tròn) được đóng kỹ trong các túi nylon loại nhỏ. Khám xét nhà riêng của Quyên, công an thu giữ thêm 631 viên ma túy tổng hợp.

Trần Thị Bích Hằng cùng tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bước đầu Hằng khai nhận đã mua số ma túy trên từ các tỉnh phía Bắc, sau đó đưa về nhà riêng cất giấu để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Khi nhận hàng về, Hằng chuyển lại một phần cho Quyên cất giữ nhằm cung cấp cho con nghiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TẤN TÀI