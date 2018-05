Trộm ô tô mang bán cho salon rồi bỏ trốn

Ngày 30-5, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, Tạ Thanh Hải (33 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang), nghi can trộm ô tô mang bán đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Xe Mazda 6 màu trắng.

Trước đó, đêm 25-5 rạng sáng 26-5, anh Phạm Phương Bình (38 tuổi, số 51 Đào Duy Từ, phường Cẩm Phô, TP. Hội An) đậu ô tô hiệu Mazda 6 trước nhà thì bị Hải trộm mất.

Sau khi trộm được chiếc xe trên, Hải bán xe cho một salon xe tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) do anh Trần Văn Đình (37 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) làm chủ với giá 700 triệu đồng nhưng mới đưa 400 triệu và hẹn tuần sau sẽ lấy số tiền còn lại.

Sau khi mua xong, anh Đình sử dụng xe chạy đến đường 2/9 thuộc quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đậu đỗ thì bị Công an TP Hội An phối hợp với Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) tạm giữ và tiến hành đưa xe về trụ sở để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra.