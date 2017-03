Trưởng công an bị đâm khi giải cứu con tin

Ngày 27-11, BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Sau một giờ mổ cấp cứu với vết thương vùng cổ sâu 8 cm, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng 27-11, trong lúc đi tuần, lực lượng bảo vệ của BV Bạch Mai thấy một người đàn ông đang khống chế một phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân tại khoa Tiêu hóa. Người này cầm dao khống chế nữ bệnh nhân đi theo lối cầu thang bộ xuống sảnh bệnh viện, sau đó đi ra phía vườn hoa.

Bảo vệ bệnh viện lập tức tập trung đến khu vực và điện thoại báo Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa. Ít phút sau, Thiếu tá Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, có mặt thuyết phục người này bỏ vũ khí nhưng không được.





Kẻ khống chế con tin Phạm Thế Loát tại công an. Ảnh: CTV

Người này đưa ra yêu sách mang xe đến để đưa ông ta cùng vợ là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tiêu hóa về Ninh Bình và yêu cầu Thiếu tá Sơn phải đi cùng xe.

Lo sợ bệnh nhân bị nguy hiểm, lực lượng chức năng đã làm theo yêu cầu của ông này. Sau đó một ô tô đến nơi cùng tài xế. Chiếc xe chở năm người (gồm Thiếu tá Sơn, bệnh nhân bị khống chế, hai vợ chồng hung thủ và tài xế) rời khỏi bệnh viện, theo phía sau là xe cấp cứu của BV Bạch Mai cùng lực lượng công an…

Khi xe di chuyển khỏi bệnh viện khoảng 3-4 km, trong lúc chờ dừng đèn đỏ tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, người đàn ông bất ngờ mở cửa đạp nữ bệnh nhân bị khống chế xuống xe, sau đó cầm dao nhào lên đâm vào vùng cổ Thiếu tá Sơn. Lúc giằng co, Thiếu tá Sơn giữ được con dao, không để hung thủ tấn công tiếp. Đồng đội kịp đến hỗ trợ, bắt giữ kẻ bắt cóc.

Xe cấp cứu của bệnh viện đi ngay phía sau sơ cứu kịp thời, chuyển ngay Thiếu tá Sơn về bệnh viện mổ cấp cứu. Ngoài vết thương ở cổ, Thiếu tá Sơn cũng bị đứt tay do tóm vào lưỡi dao.

Theo các bác sĩ BV Bạch Mai, vết thương của Thiếu tá Sơn sát các mạch máu lớn, chỉ cần chệch đi một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan công an, bước đầu kẻ khống chế con tin, đâm trưởng công an phường khai tên Phạm Thế Loát (trú huyện Yên Mô, Ninh Bình). Loát khai nhận ngày 23-11 đưa vợ đến BV Bạch Mai chữa bệnh. Trong quá trình chăm sóc vợ, Loát để ý biết gia đình chị N. nằm chung phòng có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Khoảng 2 giờ sáng 27-11, sau khi uống rượu, Loát về bệnh viện lấy dao gọt hoa quả đe dọa chị N. lấy tiền. Bị phát hiện, Loát hoảng loạn, khống chế chị N. rồi ra yêu sách đòi ô tô cùng vợ bỏ trốn về quê…