Truy sát kinh hoàng, đứt cánh tay, chấn thương sọ não

Clip truy sát kinh hoàng của nhóm đối tượng tại Phú Thọ.

Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 7-6, tại phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Vào thời điểm trên, một nhóm nam thanh niên khoảng 30 người cầm theo các loại hung khí khác nhau như dao, kiếm, tuýp sắt bất ngờ lao vào căn nhà số 278 hành hung nhiều người.

Vụ truy sát đã khiến ba người bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại BV Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi, chủ căn nhà số 278) cho biết các đối tượng đi trên ba chiếc ô tô, vô cùng hung hãn, tay cầm hung khí, miệng hô hoán chém người trong nhà.



Các đối tượng truy sát những người trong căn nhà (ảnh cắt từ clip).

Trước khi vụ truy sát xảy ra, bà H. có chạy tới và hỏi các đối tượng vì sao lại kéo đến đông vậy nhưng không được trả lời. Tiếp đó, các đối tượng điên cuồng dùng tuýp sắt đánh; dùng dao, kiếm chém những người ngồi ở cửa nhà.

Bị hành hung bất ngờ, các thanh niên trong nhà bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn bị nhóm đối tượng đuổi theo truy sát. Hậu quả vụ việc khiến ba thanh niên bị thương nặng, gồm Trần Tuấn Dũng bị chém gần đứt lìa cánh tay, Trần Văn Tuấn bị chém rách và dập toàn bộ phần mặt, Chu Thanh Sơn bị chấn thương sọ não.



Căn nhà số 278, nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Theo bà H., trong ba nạn nhân trên, anh Sơn hiện đang nguy kịch nhất. Do bị chém rất nặng vào vùng đầu, thanh niên này phải tiến hành mổ não tới hai lần; Tuấn đã bị hoại tử một mắt; còn cánh tay của Dũng do bị chém gần đứt lìa nên phải ướp đá đưa tới bệnh viện, không biết có thể nối lại hay không.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ.

Thông tin mới nhất PV có được, nguyên nhân vụ truy sát kinh hoàng trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa các thanh niên. Hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập ít nhất bốn đối tượng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.