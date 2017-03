Từ camera an ninh, bắt nhóm truy sát chặt lìa tay người trên phố

Đại tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết sau quá trình khẩn trương truy xét, đến nay cơ quan này đã bắt khẩn cấp Lâm Quang Thiện (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) cùng ngụ quận Gò Vấp, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chỉ vì mâu thuẫn không đáng có, những thanh thiếu niên nét mặt còn nguyên sự non nớt này đã chém người khác đứt lìa cả bàn tay. Hiện Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục truy tìm và kêu gọi một số đối tượng khác có liên quan đến nhóm của Long và Thiện ra đầu thú.



Hai nghi can chủ chốt là Thiện và Long đã bị bắt giữ

Theo Công an quận Gò Vấp, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc em gái của Trinh Công Đạt (21 tuổi) có mâu thuẫn với bạn gái của Lâm Quang Thiện trên facebook. Biết chuyện, Đạt đã hẹn gặp Thiện để giải quyết mâu thuẫn.



Trước khi đi gặp mặt, Thiện nhờ Nam mini rủ thêm đồng bọn, chuẩn bị sẽ có đánh nhau. Được nhờ vả, Nguyễn Hữu Thiện Long chuẩn bị một mã tấu tự chế, hai dao rồi cùng Thiện, Nam mini và ba đồng bọn đến khu vực làng hoa Gò Vấp gặp Đạt.

Khi đến đây, nhóm Thiện không thấy Đạt mà chỉ thấy nhóm thanh thiếu niên trong đó có Võ Gia Phong (16 tuổi) đang đứng chơi. Nam mini hỏi Phong có phải trong nhóm của Đạt không, Phong nói không phải nhưng Nam vẫn xông đến đánh vì cho là nhóm Phong dám nhìn đểu.

Nhóm Phong liền bỏ đi đến tiệm net trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Tại đây, nhóm Phong gặp bốn người bạn trong đó có Nguyễn Văn Phong. Người này lại có quen biết với Đạt nên đã gọi Đạt tới để cùng nhau đi tìm nhóm Thiện.

Trên đường đi, hai nhóm này "đụng độ" tại cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp. Nhìn thấy Đạt có mặt, nhóm Thiện ùa vào truy sát. Nhóm của Đạt bỏ chạy nhưng Nguyễn Văn Phong và Bùi Hoàng Thiện Phương bị chém tới tấp bằng mã tấu. Phương bị chém đứt lìa cả bàn tay còn Phong cũng bị hàng chục vết thương.

Vào cuộc truy xét, Công an quận Gò Vấp đã dựa vào hình ảnh camera ở gần hiện trường ghi lại được, đồng thời truy tìm tung tích các nghi can từ nhiều mối quan hệ trên mang Facebook. Đến nay, hai nghi can chủ chốt là Thiện và Long đã bị bắt giữ.