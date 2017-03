Vụ ba trẻ chết sau khi tiêm vaccine: Khởi tố phó giám đốc BV

Hai người bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B xảy ra tại bệnh viện.

Như đã thông tin, ngày 20-7-2013 tại BV Đa khoa Hướng Hóa, sau khi khám cho ba trẻ sơ sinh, y tá Nguyễn Thị Thuận đã tiêm nhầm vaccine viêm gan B thành thuốc Esmeron (đây là loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc) khiến các bé tử vong. Tháng 10-2013, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Sau đó công an đã bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận. Từ tháng 4-2014, bà Vân đã bị đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan công an.

VIẾT LONG