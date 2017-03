Vụ giang hồ nổ súng vào cảnh sát: Bắt giam bảy bị can tội đánh bạc

Ngày 25-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Toàn và sáu đồng phạm về tội đánh bạc. Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam các bị can đã được chuyển sang VKS vào chiều cùng ngày để phê chuẩn. Riêng Nguyễn Tấn Danh, lái xe Innova 61A-065.27, chở nhóm của Toàn không tham gia đánh bạc nên công an xem xét trả tự do.

Theo một nguồn tin, công an tiếp tục làm rõ và sẽ có khởi tố bổ sung các tội danh khác đối với Toàn. Trong đó sẽ xem xét đến hành vi cướp súng của CSGT mà Toàn thực hiện hôm 18-9. Cụ thể khi CSGT Trạm Hàm Tân (Bình Thuận) kiểm tra xe khách mà Toàn đang ẩn náu thì CSGT phát hiện Toàn rút súng ra định bắn. Lúc này một chiến sĩ CSGT đã dũng cảm lao vào quật ngã Toàn và trong lúc giằng co, Toàn đã cướp khẩu súng bắn đạn cao su của CSGT. Sau đó Toàn đã dùng khẩu súng này và ba khẩu súng mang theo bắn vào lực lượng cảnh sát, cố thủ nhiều giờ liền.

Cảnh sát cơ động tỉnh Bình Thuận triển khai tấn công căn nhà mà Nguyễn Quang Toàn cố thủ vào chiều 18-9. Ảnh: PN

Riêng ba khẩu súng mà Toàn mang theo đều là súng rulô, ổ đạn 10 viên. Các khẩu súng không có mã số, được chế tác rất tinh xảo và có khả năng là súng tự chế. Hiện công an trưng cầu giám định tầm sát thương của số súng đạn nói trên. Dù Toàn khai số súng đạn trên mua của một người đã chết ở tỉnh Bình Dương nhưng nguồn tin cho hay: Có khả năng đây là số súng được cung cấp từ một “đầu nậu” phía Bắc mà trước đây các nhóm giang hồ thường sử dụng. Giá chỉ 5 triệu đồng/khẩu nhưng đạn sử dụng cho loại súng này là 60.000 đồng/viên. Đây là loại súng có tầm sát thương ở cự ly từ 25 m đến 70 m, tùy theo độ dài của nòng súng.

Với nhóm thanh niên huyện Hàm Thuận Nam có hành vi đá gà ăn tiền với nhóm của Toàn, hiện công an đang tiếp tục làm rõ, kể cả người môi giới đưa nhóm của Toàn ra huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đá gà ăn tiền.

Theo cơ quan điều tra, Toàn mang hai lệnh truy nã vào năm 2010 và 2014 của Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra công an còn xác định: Đầu năm 1999, Toàn đã tổ chức một vụ cướp giật tài sản và sau đó bị kết án 10 năm tù. Năm 2005, sau khi thụ án được sáu năm, Toàn được giảm án, tha tù trước thời hạn. Sau khi ra tù, Toàn quay về huyện Giồng Trôm, Bến Tre (nơi đăng ký thường trú) sinh sống một thời gian rồi dạt lên Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, cầm đầu một nhóm chuyên đá gà ăn tiền theo kiểu “ăn vùa, thua giựt”. Khi thua độ, Toàn rút súng uy hiếp các con bạc để chạy độ. Mặc dù nhóm của Toàn thực hiện thủ đoạn này nhiều lần ở nhiều địa phương nhưng vụ việc chỉ xôn xao trong giới giang hồ, cờ bạc vì các con bạc không dám trình báo công an, sợ dính dáng đến luật pháp vì hành vi đánh bạc. Sau khi đã nhẵn mặt ở các trường gà tại Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… nhóm của Toàn mở rộng địa bàn ra tỉnh Bình Thuận và khi thực hiện thủ đoạn này thì bị bắt giữ.

