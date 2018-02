Vụ KS Bavico chứa mại dâm: Bắt tạm giam tổng giám đốc

Cuối giờ chiều 2-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Ông Sử bị bắt tại trụ sở Công an quận 3, TP.HCM và đang được di lý về Khánh Hòa để phục vụ điều tra. Một nguồn tin xác nhận với Pháp Luật TP.HCM và cho biết thêm quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Sử đã được VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay, khuya 24-10-2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích vào khách sạn bốn sao Bavico International (gọi tắt là KS Bavico) tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang thuộc Công ty Bavico. Tại ba phòng không số ở các tầng 8, 20, 21, lực lượng công an bắt quả tang ba cô gái đang bán dâm cho các du khách đến từ Trung Quốc.

Cùng thời điểm, tại tầng 4 của khách sạn Bavico, lực lượng công an bắt quả tang, khống chế Nguyễn Văn Hiếu (51 tuổi, ngụ phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) đang điều hành việc bán dâm; đồng thời tạm giữ 22 cô gái đang chờ bán dâm cho du khách.



Khách sạn Bavico, nơi bị bắt quả tang tổ chức chứa mại dâm.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hiếu khai từ tháng 9-2016 đã thỏa thuận với chủ khách sạn Bavico tổ chức các dịch vụ massage, karaoke cùng hoạt động mại dâm tại KS Bavico; đồng thời thống nhất việc phân chia tiền bán dâm. Theo đó, Hiếu trực tiếp tuyển các cô gái trẻ đẹp từ nhiều tỉnh thành vào làm tiếp viên massage, karaoke kèm bán dâm dưới sự điều hành của Hiếu.

Ông Đinh Tiến Sử cho bố trí phòng bán dâm tại các phòng lưu trú không số từ tầng thứ 8 trở lên của KS Bavico. Khách mua dâm phần lớn là người nước ngoài đang lưu trú hoặc sử dụng các dịch vụ tại khách sạn này. Khi khách có nhu cầu, Hiếu điều các cô gái đến phục vụ. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả cho Hiếu 1.650.000 đồng; trong đó các cô gái bán dâm được 1 triệu đồng, chủ khách sạn 550.000 đồng, Hiếu nhận 100.000 đồng.



Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần đình chỉ hoạt động khách sạn Bavico nhưng Công ty Bavico không thực hiện. Từ khi hoạt động đến nay, tại khách sạn Bavico liên tục xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và khách hàng liên quan đến việc mua bán căn hộ du lịch, thậm chí đã nhiều lần xảy ra xô xát, đánh nhau.