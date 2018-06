Vừa ra tù đã giả công an

Ngày 26-5, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ ) đang điều tra việc một người giả danh đại úy công an có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Hoàng Hôn mặc quân phục giả danh đại úy công an đi lừa đảo

Theo đơn tố cáo của bà TTT (ngụ quận Cái Răng), ngày 20-6, Nguyễn Hoàng Hôn (29 tuổi, ngụ ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) mặc quân phục công an, cấp hàm đại uý đến gặp bà và ông NVP.

Tại đây, Hoàng Hôn nhận 600.000 đồng từ bà T., ông P. để lo việc thưa kiện, đòi lại số tiền mà họ bị giật hụi trước đó. Bốn ngày sau, Hôn tiếp tục đến nhận thêm số tiền 2,4 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hôn tại nhà trọ ở huyện Long Mỹ, công an thu giữ một bộ quân phục công an nhân dân mang cấp hàm đại uý; một bảng tên công an nhân dân mang tên Nguyễn Hoàng Hôn và một số đồ vật, tài liệu khác. Hôn khai bộ quân phục mua qua mạng xã hội.