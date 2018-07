Xóa sổ nhóm trộm cắp xe máy bằng hình thức đua nóng

Nhóm người này thường lợi dụng sơ hở của người dân: dựng xe không người trông coi, ... dùng đoản phá khóa tẩu thoát. Có người chỉ vào nhà lấy đồ, thậm chí vừa dựng xe đó chớp mắt chạy ra, chiếc xe đã không cánh...mà bay.



Nguyễn Hoàng Thiện và Nguyễn Thanh Phong tại cơ quan điều tra.



Hai ngày liên tục trộm thành công hai chiếc xe máy, số tiền có được Thiện dùng để chích thuốc và nướng hết vào game bắn cá.

Theo hồ sơ, Thiện vừa ra trại được ba tháng, từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản và ba tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 15-7, Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát đội 4 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an quận 8 vừa khám phá nhanh một nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy bằng hình thức đua nóng do Nguyễn Hoàng Thiện (29 tuổi, Quận 8) cầm đầu.

Thông tin ban đầu, trước tình hình án trộm cắp xe máy bằng hình thức đua nóng xảy ra trên địa bàn quận 6, 7, 8, diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng, Đội 4 chủ công phối hợp cùng các đơn vị liên quan liên tục tuần tra, triệt phá nhanh những băng nhóm trộm cắp ngay khi chúng còn trong trứng nước.

Đêm 10-7, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra trinh sát đội 4 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an quận 8 tập kích tóm gọn Thiện khi người này đang trên đường đi bán xe gian. Đây là chiếc xe máy Thiện trộm được vào chiều cùng ngày tại phòng trọ số 51 Bến Phú Định (phường 16, quận 8).

Cụ thể, đang rảo bộ tìm mồi thì đến địa chỉ trên, Thiện phát hiện một chiếc xe máy không người trông coi. Trong tích tắc, Thiện dùng đoản phá khóa rồi chạy mất, sự việc diễn ra quá nhanh, khi người nhà phát hiện thì đã muộn.

Tưởng đã ngon ăn, tối hôm đó, Thiện đưa chiếc xe vừa “chôm” được đi bán. Ai dè, đang trên đường đi, chưa bán được thì đụng trinh sát hình sự.

Ngoài ra, người này còn khai nhận, chỉ trước đó một ngày (9-7), Thiện và đồng bọn vừa trộm thành công một chiếc xe máy Yamaha Sirius biển số 59L1-79944. Hôm đó, Thiện khai do không còn tiền chơi game bắn cá nên khi nghe đồng bọn rủ, người này đi ngay. Phát hiện chiếc xe không người trông coi, Thiện để đồng bọn cảnh giới, còn mình trực tiếp ra tay. Giao xe trộm được cho đồng bọn, Thiện nhận lại 1 triệu đồng rồi nướng hết vào ma túy và game bắn cá.



Phương tiện, tang vật vụ án.

Tiếp tục truy xét ngay trong đêm, Đội Phòng, chống trộm cắp, lừa đảo tiến hành kiểm tra, tạm giữ Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi) về hành vi tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Hiện tại Đội 4 đã chuyển giao toàn bộ, hồ sơ, tang vật, đối tượng: Nguyễn Hoàng Thiện và Nguyễn Thanh Phong cho công an quận 8 để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

“Kẻ trộm cắp có tội thì người biết đó là đồ trộm cắp mà vẫn mua sử dụng cũng không thoát tội, đều sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Xe do phạm tội bán ra thực tế không được bao nhiêu hết, nhưng người bị mất trộm xe thì khốn đốn vô cùng. Cái xe là phương tiện đi lại, là kỉ niệm, thậm chí có những gia đình cái xe đó là tài sản lớn nhất trong nhà họ, là cần câu cơm của cả nhà. Mua xe trộm cắp là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho tội phạm trộm cắp hoành hành…”, trinh sát ngậm ngùi chia sẻ.