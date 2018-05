Ăn nhiều bột ngọt... khiến bạn đói nhanh?

Bạn có bao giờ cảm nhận được một số loại thực phẩm khi ăn vào chỉ khiến bạn đói thêm không? "Đói là kết quả của nhiều tương tác phức tạp xảy ra trong dạ dày, ruột, não, tuyến tụy, và máu", Tiến sĩ Sue Decotiis – một bác sĩ hàng đầu chuyên về dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng ở Mỹ cho biết. Cũng theo tiến sĩ, có một số loại thực phẩm đem tới "hiện tượng no cảm giác" khiến bạn bị thôi thúc phải ăn nhiều hơn, ngay cả khi dạ dày của bạn đã đầy đủ.

Dưới đây là 11 loại thực phẩm không giúp bạn làm dịu cơn đói, mà khiến bụng càng cồn cào hơn, theo Health.

1. Bột nhồi làm bánh và Bánh mì trắng

Loại bột trắng được sử dụng để làm các món bánh nướng này thường đã qua quá trình xử lý bỏ lớp vỏ cám bên ngoài, chỉ còn tinh bột gạo, điều này làm giảm lượng chất xơ của thực phẩm, khiến bạn bị đói thêm. Tiến sĩ Decotiis cũng nói rằng, ăn nhiều loại thực phẩm này sẽ khiến mức insulin tăng cao, và bạn không thể no lâu. Ngoài ra, các món thạch, kem sữa trứng, socola cũng có tác dụng tương tự.



Tương tự như vậy, bánh mì trắng làm từ bột mì tinh chất kích thích chất insulin. Đây là loại thực phẩm gây hạ đường huyết cao độ, do đó, nó được tiêu hóa nhanh và làm bạn ăn nhiều hơn mức định sẵn. Hãy chọn loại bột làm bánh có chứa cám để giữ bạn no lâu hơn.

Trong một nghiên cứu gần đây của Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu đã theo dõi thói quen ăn uống và trọng lượng của hơn 9.000 người và thấy rằng những người ăn hai hoặc nhiều phần bánh mì trắng mỗi ngày có khả năng bị béo phì hoặc béo phì nhiều hơn 40% trong thời 5 năm so với những người ăn ít hơn.

2. Nước ép trái cây

Tuy cũng làm từ rau quả, nhưng nước ép trái cây không có chất xơ và thường chỉ là một loại thức uống có đường. Chất xơ mới giữ cho bạn no lâu.

3. Đồ ăn nhẹ mặn

Có một lý do tại sao bạn thèm một cái gì đó ngọt ngào sau khi ăn sạch một túi khoai tây chiên. Các loại khoai tây chiên, bánh quy giòn và hỗn hợp ăn nhẹ mặn thường chứa toàn carbohydrates dạng đơn có kích thước phân tử nhỏ mà cơ thể chúng ta hấp thu và chuyển hóa rất nhanh, nghĩa là lượng insulin sẽ tăng đột biến. Sự gia tăng insulin khiến đường trong máu giảm, tác động đến cảm giác đói và sinh lực, làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ăn nhiều hơn và muốn ăn một thứ gì đó ngọt ngào.

4. Thức ăn nhanh

Có khá nhiều thành phần sau một bữa thức ăn nhanh, kiến bạn bị cồn cào bụng. Ví dụ, chất béo chuyển hóa sẽ kích thích ruột, có khả năng làm giảm khả năng của cơ thể để sản xuất chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát sự thèm ăn như dopamine và serotonin, Tiến sĩ Decotiis nói. Trong khi đó, đường tiêu hóa giúp hấp thụ Fructose cao (thường được tìm thấy trong bánh, gia vị và món tráng miệng) một cách nhanh chóng, gây ra hiện tượng tăng insulin và thậm chí gây ra những cơn đói lớn hơn. Cuối cùng, sự hiện diện của muối trong thức ăn nhanh có thể làm bạn bị mất nước. Với các triệu chứng đó sẽ dễ dàng đánh lừa dạ dày của bạn rằng cần phải ăn nhiều thêm.

4. Rượu

Theo nghiên cứu được công bố trong Alcohol & Alcoholism , chỉ cần 3 ly rượu là hoocmon leptin, một loại hoocmon kiềm chế cảm giác đói, giảm xuống đến 30%. Các nhà khoa học phát hiện ra rượu tác động trực tiếp đến phần dưới đồi của não, kích thích phần này khiến chúng ta thèm khát được nạp nhiều calo hơn. "Rượu cũng có thể làm cạn kiệt lượng carbohydrate của cơ thể bạn (được gọi là glycogen), khiến bạn thèm ăn carbs để thay thế những gì đã mất" Tiến sĩ Decotiis nói.

5. Mì ống trắng

Một khẩu phần mì ống trắng (Pasta) thường chỉ có nửa cốc mì ống, khiến bạn không thể no được. Một bữa ăn thường của bạn là phải gấp 8 lần số đó. Khi bạn nạp vào quá nhiều đường tinh chất, cơ thể bạn sẽ bị quá tải insulin làm giảm đường trong máu và khiến bạn có cảm giác đói hơn nữa.

6. Bột ngọt/ mì chính (MSG)



Bột ngọt là một chất tăng cường hương vị, chúng cũng là loại gia vị được đem ra tranh cãi nhiều về lợi ích hay tác hại, và cũng có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm khác bao gồm rau hộp, súp, thịt chế biến, và thậm chí cả bia và kem... Một nghiên cứu trên động vật từ các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha cho thấy hóa chất kích thích sự thèm ăn lên tới 40%, và theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity , những người tiêu thụ bột ngọt nhiều nhất có khả năng thừa cân cao hơn gấp 3 lần so với những người không ăn nó ở tất cả các món. "Tác dụng của leptin (một "hormone no" do các tế bào mỡ tạo ra) có thể bị dập tắt bởi tác động gây hại của bột ngọt trên vùng dưới đồi," Tiến sĩ Decotiis nói. Hơn nữa, tác động này có thể cộng gộp dần theo thời gian. Cho nên, càng dùng nhiều bột ngọt, bạn càng ăn nhiều.

7. Chất làm ngọt nhân tạo

Khi bạn tiêu thụ một thực phẩm làm từ đường hóa học hay bỏ một viên đường nhân tạo vào cà phê, sẽ kích thích tế bào não, khiến chúng mong chờ được tăng cường năng lượng (calo) như chất đường bình thường. Nhưng tiến sĩ Decotiis cho rằng, chất đường hóa học này không có tác dụng đó, và cơ thể cố gắng bù đắp năng lượng thiếu hụt này, tạo ra cơn đói. Chất ngọt nhân tạo có thể đáp ứng vị giác của bạn, nhưng không thể đánh lừa não bộ sản xuất dopamine là chất cho cảm giác thỏa mãn. Do đó, chất thay thế đường không thực sự là thay thế, mà còn khiến cơ thể bạn thèm đường hơn.

8. Pizza

Nghe có vẻ hơi bị trái ngược, nhưng thực chất ăn pizza sẽ khiến bạn đói thêm sau đó. Bánh Pizza thường được làm từ bột trắng nhào, dầu chưa bão hòa, pho mát chế biến, và chất phụ gia bảo quản. Những thành phần này khiến đường trong máu giảm, sinh ra hoocmon kích thích phần điều tiết cảm giác đói của não bộ, tiến sĩ Decotiis chia sẻ. Do đó, nếu bạn làm bánh pizza tại nhà với bột mì nguyên hạt, thịt nạc, rất nhiều rau, và chỉ là một ít pho mát, bạn sẽ có bữa ăn nhiều chất xơ và protein, điều này có thể giảm cơn thèm ăn cho bạn trong vòng vài giờ.

9. Ngũ cốc trẻ em

Ngũ cốc trẻ em hay bất kỳ một loại bột ngũ cốc nào có hàm lượng đường cao và chất xơ thấp. Những loại thực phẩm này sẽ khiến đường trong máu tăng vào lúc đầu, rồi sau đó đột ngột hạ thấp. Cảm giác no ban đầu qua nhanh để bạn càng đói hơn. "Ăn một lượng carbohydrate cao như vậy vào buổi sáng khi nồng độ cortisol ở mức cao nhất là một cuộc tấn công đôi với sự trao đổi chất của bạn, mức cortisol cao có nghĩa là khả năng chuyển hóa đường ăn thấp, do đó đường huyết có thể tăng cao dẫn tới sự mệt mỏi và đói", Tiến sĩ Decotiis nói. (Cortisol là một hormone steroid được sản xuất bởi tuyến thượng thận của bạn. Nó giúp cơ thể bạn sử dụng đường (glucose) và chất béo để tạo thành năng lượng, và cortisol còn được cơ thể bạn sử dụng để phản ứng lại stress và các trường hợp nguy hiểm).