Cơ quan chức năng: Phố Bùi Viện sẽ hết bát nháo

Đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1:



Người ít, bề bộn việc phải làm

Về việc một số hàng quán bán bóng cười hay shisa, thời gian qua phường đã xử phạt khá nhiều trường hợp buôn bán trái phép. Còn với các cửa hàng có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ thì không xử lý được.

Thời gian qua, các nhà hàng lớn ở phố đi bộ Bùi Viện đều cam kết không bán bóng cười và thực tế họ chấp hành tốt. Còn các quán nhỏ thì rất khó quản lý vì đa phần các quán này của người địa phương kinh doanh tự phát, có lợi thì họ bán. Khi phường kiểm tra thì họ kịp thời tẩu tán. Khó khăn lớn nhất là đến nay chưa có văn bản quy định pháp luật nào điều chỉnh đối với việc kinh doanh bóng cười và shisa. Trong các cuộc họp, phường cũng đã báo cáo cấp trên về việc không xử lý được nạn kinh doanh bóng cười, shisa ở phố Bùi Viện.

Về an ninh trật tự, hiện phố đi bộ Bùi Viện hoạt động chủ yếu từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Vào thời điểm này, lực lượng phường rất mỏng, công an phường cũng chỉ có 6-7 người nhưng phải làm nhiều nhiệm vụ như phòng chống ma túy, tội phạm… nên khó đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ tại phố đi bộ. Nạn mại dâm thì không bắt quả tang được nên cũng bó tay.

Trước đây có một công ty tài trợ cho hoạt động của phố đi bộ. Họ lắp camera, thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp (mỗi đêm 24 người) rải ra khắp khu phố nên tình hình còn đỡ phức tạp. Nhưng từ tháng 4-2018 công ty này rút, lực lượng của phường phải gồng lên làm hết nên quá tải. Mới đây, cấp trên đã tăng cường thanh niên xung phong về hỗ trợ cho phường đảm bảo an ninh trật tự. Khi có lực lượng này, hy vọng tình hình ở phố đi bộ Bùi Viện sẽ đỡ hơn.

Bà NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM:



Phố đi bộ Bùi Viện sẽ hoạt động quy củ hơn

Phố đi bộ Bùi Viện từ xưa vốn là nơi thu hút khách du lịch Tây ba lô mỗi khi đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Phố Bùi Viện cũng đã được TripAdvisor đánh giá là điểm nên đến cho khách du lịch quốc tế.

Theo khảo sát của Sở Du lịch, khi bắt đầu hình thành phố đi bộ Bùi Viện (tháng 8-2017), so với trước đây và cho đến nay thì số lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn… đều không tăng lên. Các nhà hàng, cơ sở ăn uống đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng các món ăn Âu, Á. Thực tế cho thấy du khách rất thích đến đây để trải nghiệm các hoạt động giải trí về đêm, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Đầu năm 2018, TP.HCM đặt mục tiêu đưa phố Bùi Viện vào hoạt động một cách bài bản, quy củ hơn. Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng quận 1 đã có những giải pháp về chỉnh trang đô thị, tăng cường an ninh trật tự, tuyên truyền quảng bá, mang đến nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào cuối tuần hay trong các dịp lễ để thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước khi đến đây.