(PL)- Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ khám xét một nhà trọ ở đường Trần Tấn Mới, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.