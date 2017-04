Đề xuất thu phí lưu hành để hạn chế xe máy

Xe buýt phụ thuộc nhiều vào “bầu sữa” trợ giá Theo ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT TP.HCM, cơ sở hạ tầng giao thông đô thị và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở TP.HCM vẫn còn hạn chế, không theo kịp nhu cầu. Điều này dẫn đến việc sở hữu và sử dụng phương tiện cá nhân trở nên phổ biến và nhu cầu sử dụng giao thông công cộng bị suy giảm. Tính đến ngày 15-3, TP.HCM đang quản lý gần 8 triệu phương tiện, gồm gần 640.000 ôtô và gần 7.340.00 xe máy (chiếm 92% tổng số xe). Đó là chưa số phương tiện mang biển số các tỉnh đang lưu thông ở TP.HCM với khoảng trên một triệu xe các loại. Theo thống kê, xe máy tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 63,4% so với cuối năm 2010. Còn ô tô thì tăng 11% so với cung kỳ năm năm 2016. Mật độ phương tiện đông và ngày càng gia tăng, các tuyến đường đã trở nên quá tải và vận tốc lưu thông ngày càng giảm và di chuyển khó khăn. Lượng phương tiện lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn và trục đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ năm 2016 đã tăng 53% so với cùng kỳ năm 2015. TP.HCM có 142 tuyến xe buýt (107 tuyến buýt có trợ giá), 54 tuyến vận chuyển công nhân. Ngoài ra, có 141 trường học tham gia chương trình đưa rước học sinh đi học bằng xe đưa rước theo hình thức hợp đồng có trợ giá. Số xe buýt gần 2.800 xe. Đến nay, 1.203 xe buýt đã được lắp đặt camera. TP.HCM đã thay thế 840 xe buýt cũ và năm 2017, dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 800 xe buýt CNG. Tuy vậy, hoạt động của xe buýt còn phụ thuộc nhiều vào trợ giá. Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá, doanh nghiệp vận tải đã xây dựng giá vé cao để đảm bảo cân đối doanh thu và chi phí để ổn định hoạt động và không thú hút được người dân. Vì vậy, với loại hình các tuyến xe buýt không trợ giá không thể đáp ứng được yêu cầu giải quyết ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô.